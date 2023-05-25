الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": العظمى بأسوان 42.. وأمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مؤكدة أن البلاد تشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ بداية هذا الأسبوع، بسبب تأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى ، أن العظمى على القاهرة من المتوقع أن يكون اليوم 33 درجة مئوية، أي أنه أشبه بحد كبير لأجواء أمس، لكن المناطق الجنوبية ستصل العظمى فيها إلى 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدا في الأقصر وأسوان. 

وتابعت: "خلال فترات النهار سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

وأكدت غانم أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل يحدث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل وفترة الصباح الباكر، والصغرى في فترة الليل تكون ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، أي أن الأجواء في فترة الليل تكون معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والأجواء عليها تكون مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد نشاط للرياح على القاهرة الكبى ومحافظات الوجه البحري ومال سيناء، متوقعة سقوط أمطار خفيفة وتصل للرعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأرصاد أمطار رعدية حالة الطقس درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية