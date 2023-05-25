عمر كمال يهاجم مشروع عمرو مصطفى لتحويل صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعى

هاجم المطرب الشاب عمر كمال مشروعات تحويل أصوات كبار المطربين باستخدام الذكاء الاصطناعي على غرار المشروع الجديد للملحن والمطرب عمرو مصطفى الذي أثار الجدل مؤخرًا.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا كتب فيه: "طب لو افترضنا إن فيه برنامج عرف يجيب صوت أم كلثوم مثلًا وده مش هيحصل أصلًا لأن ده صوت نازل بالجودة بتاعته من السما ملهوش بديل.. هتجيب إحساسها منين ووجعها وهيا بتقول (وعايزنا نرجع زى زمان قول للزمان ارجع يا زمان)".

وتابع: هتجيب منين الشموخ والكبرياء اللى ف صوتها وهيا بتقول: "بدى أشكيلك من نار حبى بدى أحكيلك ع اللى ف قلبى وأقولك ع اللى سهرنى وأقولك ع اللى بكانى وأصورلك ضنا روحى وعزة نفسى منعانى"، صوت الإنسان عبارة عن إحساسه وتجارب حياته اللى عاشها كل ده بيصنع صوته وملامح صوته، استحالة أى حد مش برنامج بس يعرف يجيب إحساس حد أو حتى عوربة حزن أو إحساس جملة قالها الصوت الحقيقى.. الذكاء الاصطناعى حلو جدًا للموزعين والملحنين هيخليهم يبيعوا شغل كتير بجد لأنه ممكن يبعت للمطرب أو المطربة أغنية خلصانة كلام ولحن وتوزيع متغنى بالذكاء الاصطناعى بصوت بلاستيك قريب من صوته، فالمطرب هيشوف نفسه ف الموضوع علطول وهيعرف إن الأغنية بتاعته ولايقة عليه جدًا وبدل ما يقول للموزع أو الملحن سبنى كام يوم أشوف فيها نفسى وأجرب صوتى عليها هيقوله الأغنية بتاعتى علطول لأنه شاف نفسه فيها.. لكن إن الذكاء الاصطناعى يعمل نجم استحالة البلاستيك يبقى زى الحقيقى.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع عمر كمال بعد منشوره الأخير على "فيسبوك"، خاصة في ظل ارتباط البعض بصوت كوكب الشرق أم كلثوم على طبيعته، حيث حققت نجاحًا عالميًا ما زال مستمرًا حتى اليوم.