"حياة كريمة" تدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى المحافظات بمشاريع إنتاجية

توفر حياة كريمة تمويلات لمشروعات لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التمكين الاقتصادي، وتيسير فرص العمل وسد الفجوة للحالات غير القادرة والمستحقة للدعم الكامل، في جميع المحافظات.

وقالت منة سعيد، إحدى الفتيات: "حياة كريمة استخدمت أفكارًا مبتكرة لتمكين الشباب وتمكين المرأة المصرية من خلال التوجيه المهني والتدريب المهني للتوظيف المباشر، وتعمل المبادرة أيضًا على دعم الأنشطة المدرة للدخل لتحقيقها والتي تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التي ترسخ التمييز ضد المرأة".

وأضافت بسنت علي، من محافظة الفيوم: "التمكين الاقتصادي سوف يساعد الفتيات على العمل والاعتماد على النفس سواء من خلال الأكشاك المدعمة لعمل مشاريع خاصة بهم أمام منازلهم أو شراء مواد خام لاستغلال حرفهم اليدوية في التصنيع والعمل ومدهم برأس مال لفتح تلك المشروعات".

وأكد عدد من الفتيات أن التمكين الاقتصادي سوف يساعد في تمكين المرأة المصرية، والتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم الحركة النسائية من أجل تفعيل وتنشيط الخطة الاستراتيجية ودعم المرأة بشكل كامل من الدولة المصرية سواء كان من خلال تدريبات للعمل أو التمكين الاقتصادي أو مبادرات لتعليم الحرف اليدوية وغيرها من المهن المهمة التي تساعدها على حياة أفضل.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى فعاليات المرحلة الأولى لبدء تطبيق التمكين الاقتصادي من محافظة الفيوم، لتسليم المشروعات الصغيرة والأكشاك للحالات المستحقة للدعم لبدء مشروعاتهم الخاصة، في إطار جهود المؤسسة المستمرة مع جمعية الأورمان لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كل المحافظات.