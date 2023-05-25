الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أزمة سقف الدين تهدد البورصة الأمريكية

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

كشف رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أن البورصة الأمريكية شهدت انهيارات حادة نتيجة عدم التوصل لاتفاق في أزمة ارتفاع سقف الدين الأمريكي.

وقال "جبر"، إنه نظرًا لأسباب سياسية بحتة تحولت اللعبة من حلبة الاقتصاد إلى الصراع السياسي، وأن السيناريو المطروح بقوة هو "اتفاق في اللحظات الأخيرة"، وهو ما ذكرت به وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأربعاء، وقالت إن في عام 2021 كانت هناك نفس الإشكالية تقريبًا، وجرى الاتفاق على رفع سقف الدين قبل الموعد النهائي بساعة واحدة فقط.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن جميع الأطراف الآن محتشدة في محاولة للتوصل لاتفاق، عبر اجتماعات يومية، وهناك فريق تفاوضي أرسله كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى البيت الأبيض، للتفاوض مع الفريق الذي يتبع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إيجاد أرضية مشتركة لرفع سقف الدين. 

وأوضح مراسل القناة: "رغم التصريحات المتفائلة من الجانبين، لا نلمس تقدمًا على الأرض، ولا يزال كل معسكر على قراراه، لا يريد أن يتحرك عنه، فالجمهوريون يتحفظون على الإنفاق الحكومي ويريدون تخفيضه، بينما الديمقراطيون بقيادة الرئيس الأمريكي يريدون زيادته"، متابعًا: "هنا تكمن الفجوة، إذ يجب أن يتحرك الطرفان ليتم التقارب، حتى يلتقوا في منتصف الطريق وينقذوا البلاد من الأزمة التي تحيق باقتصادها".

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