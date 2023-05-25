الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال زيارته الحالية إلى جنيف.. وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأممى إلى سوريا

شكري وبيدرسون
شكري وبيدرسون

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في جنيف.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد شكري مجدداً أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن امتداد آثارها في المنطقة، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجدداً تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية.

سوريا جنيف وزير الخارجية سامح شكري جير بيدرسون الامم المتحدة

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