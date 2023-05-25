محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، بجميع مدن ومراكز المحافظة، والجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأوضح محمود أمبابى مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام ان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023 على مستوى المراكز والقطاعات الجاري تنفيذها بأجمالي مبلغ 415 مليون جنيه في 5 قطاعات رئيسية (الكهرباء ، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات، والامن والإطفاء والمرور) وفقا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

- تنفيذ 60% في أعمال قطاع مد وتدعيم شبكات الكهرباء



وأضاف أن شملت خطة محافظة مطروح للعام المالي 2022 - 2023 تخصيص مبلغ 123.3 مليون جنيه لقطاع مد و تدعيم شبكات الكهرباء بنسب تنفيذ تجاوزت 60% وتخصيص مبلغ 172 مليون جنيه لقطاع رصف الطرق الداخلية بنسب تنفيذ تجاوزت 70% وتخصيص مبلغ 26.2 مليون جنيه لقطاع تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 100% وتخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لقطاع تحسين البيئة بنسبة تنفيذ تجاوزت 90% وتخصيص مبلغ 49.5 مليون جنيه لقطاع الامن والاطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 90%.

- مشروعات الرصف

وأشار مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام أن مشروعات خطة مركز و مدينة مرسى مطروح (العاصمة) تشمل مشروعات قطاع رصف الطرق الداخلية لمركز و مدينة مرسى مطروح (العاصمة) حيث تجاوزت نسب التنفيذ 70% حتى الان وجارى استكمال تنفيذ مشروعات الرصف كما يلى:

1 - منطقة العمدة فرج:

المنطقة شرق شارع اسكندرية من ك (1) وحتى سور النجدة شرقا وشارع الشيخ عطيوة شمالا وحتى الحارة البطيئة جنوبا بأجمالي اطوال شوارع31كم ومتوسط عرض الشارع 7م مع عمل ارصفة وبردورات وبلاط انترلوك وشنايش تصريف الامطار بالمنطقة.

2- منطقة عزبة العسكر:

الواقعة من شارع علم الروم شمالا وحى شارع المحطة جنوبا ومن مسجد عمرو بن العاص غربا وحتى منطقة بريد علم الروم شرقا بأجمالي اطوال شوارع 14كم ومتوسط عرض الشارع 7م مع الأرصفة والبلدورات بالمنطقة وتركيب بلاط انترلوك

3- منطقة شارع عزاز :

وتشمل المنطقة من شارع التأمينات الاجتماعية شرقا وحتى كلية التربية غربا ومن الحارة البطيئة امام مساكن اللوكس شمالا وحتى الشارع الجديد جنوبا بأطوال شوارع14 كم ومتوسط عرض الشوارع 8م منها شارع عزاز وشارع التهريب مزدوج متوسط عرض 20م حتى مركز عصر الإسلام مع عمل ارصفة وبردورات وبلاط إنترلوك وشنايش تصريف الأمطار بالمنطقة.



وأكد مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن محافظ مطروح صدق بخطة إضافية لمدينة مرسى مطروح (العاصمة) للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ضوء الإمكانيات المتاحة وذلك لاستكمال رصف شارع مدخل عزبة السلام ابتداء من السيرك وحتى نهاية شارع المقابر بطول 1.8 كم ومتوسط عرض 8م مع تركيب ارصفة وبلدورات وكذلك استكمال رصف شارع الامام مالك الوصلة من نادى الطلائع حتى أرض القوات المسلحة بطول 2كم ومتوسط عرض 10م برصف الشوارع وتركيب بلدورات وعمل شنايش لتصريف مياه الأمطار.

وتابع أنه سيتم رفع كفاءة منطقة سواني زهويق من شارع التوحيد غربا وحتى محطة بنزين الوطنية شرقا ومن شارع علم الروم جنوبا وحتى الكورنيش شمالا برصف الشوارع وتركيب بلدورات وعمل شنايش لتصريف مياه الامطار كذلك منطقة خلف المعهد الديني بطول 4 كم ومتوسط عرض الشوارع 7م وتركيب بلدورات وعمل شنايش لتصريف مياه الامطار ورفع كفاءة شارع امام مديرية الضرائب وخلف مستشفى الصدر بمنطقة حسن علام بطول 650م وعرض 8م برصف الشوارع وتركيب بلدورات وعمل شنايش لتصريف مياه الأمطار.