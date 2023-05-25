مصرع شاب في حادث تصادم بالمقطم

لقى شاب مصرعه دهسا بعدما صدمته سيارة ميكروباص، اليوم، أثناء قيادته دراجته النارية في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى البنك الأهلي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطارًا من قسم شرطة المقطم، إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بوصول شاب جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

تبين العثور على جثة شاب، يدعي «حسام محمد» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.