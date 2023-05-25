الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل "شباب مصر" توصي بتعميق الاستراتيجية الوطنية للسكان

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أوصت منى ممدوح علي، ممثل كيان شباب مصر بالحوار الوطني، بضرورة تعميق الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال توحيد الجهات المعنية بهذا الملف من خلال وزارة التضامن عبر برنامج “2 كفاية”، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان، فلا بد أن يكون هناك تعاون فيما بينهم.

كما أوصت ممدوح بضرورة أن تعمل وزارة التضامن على ملف التوعية من خلال الرائدات الريفيات، وأن تقوم وزارة الصحة بتدريب الأطقم الطبية والتمريض، وبضرورة الاستفادة من المانحين الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهم.

وحول دور الإعلام في إعادة تشكيل وصياغة الوعي سواء المسموت أو المقروء أو المرئي، أوصت بضرورة إعادة الحملات التي كانت متواجدة سابقا لتوعية المجتمع، مؤكدة ضرورة التوعية وتنفيذ سياسات لتنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة بشأن هذا الملف ومنها برنامج تنمية الأسرة المصرية والذي يعمل على السيدات وتخصص له ميزانية مرتفعة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية مثل الصين والتي استطاعت الاستفادة من الزيادة السكانية على أنها قوى بشرية.

وقال طلعت عبد القوي - في تعقيبه- إنه بالنسبة للإعلام فكل الوزارات المعنية تواجه مشكلة كبيرة بالنسبة للبث، وتسائل حول إمكانية وجود حل لمشكلة البث أو توفير تمويل لتنفيذ حملات دعائية.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية دورها يتقلص لأن خدمات تنظيم الاسرة غير مربحة، فلا تستطيع هذه الجمعيات منافسة وزارة الصحة.

وبدوره، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى تنامي دور المجتمع الأهلي في خدمة القضايا القومية، وأضاف أن المجتمع الأهلي له دور فعال خلال الفترة الأخيرة فيجب الاهتمام به.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الأطقم الطبية التجارب الدولية الامم المتحدة الرائدات الريفيات الزيادة السكانية المستشار محمود فوزي المجلس القومي للسكان

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