عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: اهتمام بملف القضية السكانية فى المناهج التعليمية

قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك اهتمامًا بملف القضية السكانية في المناهج التعليمية واتفاقًا مع وزارة التعليم في هذا الأمر.

وشدد عبدالقوي، خلال تعقيبه على كلمة ممثل حزب التجمع، بجلسة القضية السكانية بالحوار الوطني: "لا بد من الاكتفاء بطفلين فقط، أما ثلاثة أطفال فهذا يمثل كارثة".

وعلق: "لا نستطيع تطبيق تجربة الصين القمعية في مواجهة الزيادة السكانية فهي تجربة ضد حقوق الإنسان ولن نسمح بها".

ولفت إلى أن كل خدمات تنظيم الأسرة مجانًا، كما أن أغلب المساجد تتولى وزارة الأوقاف السيطرة عليها.

وأكد أهمية تشكيل المجلس القومي للسكان بشكل سليم وإعطاءه القدرات والإمكانيات المطلوبة حتى يقوم بدوره.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.