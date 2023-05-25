الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس هيئة الأبنية التعليمية: لدينا استراتيجية لزيادة معدلات بناء الفصول

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبا بتخصيص عددا من الأراضي لصالح الهيئة وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

وأوضح الديب، خلال كلمته بجلسة التعليم قبل الجامعي خلال الحوار الوطني، أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 116 ألف فصل، مطالبا برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.

وأضاف الديب، "عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية أنا دخلت الهيئة كنا 2 مليار دلوقتي ميزانيتنا 13 مليار وبردو مش ملاحقين لإن الزيادة السكانية بتطاردنا والحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارسة بكثافة فصول معينة بتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس".

أبنية التعليمية التعليم قبل الجامعي الحوار الوطنى الزيادة السكانية اللواء يسري الديب هيئة الأبنية التعليمية

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