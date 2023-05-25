الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل شاب بالمرج

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة شرق القاهر الكلية بحبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة منطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب قتل صديقه فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج.

 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب مقتول بطعنة بسلاح أبيض، وبعلم التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وصديقه، عاطل، بسبب خلافات سابقة بينهم أقدم على إثرها الأخير على طعن المجنى عليه، ولاذا بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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