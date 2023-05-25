اقتصادية قناة السويس تواصل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها في بولندا

استكمل الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشؤون الاستثمار والترويج، نشاطه داخل العاصمة البولندية وارسو على هامش مشاركته في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية، بمشاركة عدد من الشركات البولندية العاملة في مختلف المجالات، حيث التقي د. مارسين شميلوفسكي، و دكتورة ماريك وش ممثلين عن مكتب المفوض العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم هذا المكتب تسهيلات ودعم متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويركز في أنشطته على تقديم خدمات لهذه المشروعات متعلقة بالإجراءات الحكومية للتدخل لدى بعض الجهات كالتأمينات والضرائب، مما يساعد أصحاب هذه المشروعات ويدعمها.

يأتي ذلك في إطار الجهود الترويجية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعميق التعاون الاقتصادي الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء أكد نائب رئيس الهيئة على اهتمام الدولة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه أساس تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة إلى جانب توفيرها العديد من فرص العمل، كما تطرق الحديث عن إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطقها الصناعية المجهزة لاستقبال كافة أنواع الصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

كما زار نائب رئيس الهيئة بزيارة البرلمان البولندي حيث أبدى أعضاء البرلمان اهتماماً شديداً بقطاع الخدمات اللوجستية والاستفسار عن أوجه الاستثمار في هذا المجال داخل موانئ الهيئة وبحث الجانبان آليات التعاون في مجال التصنيع الزراعي خاصة في ظل حضور أحد أعضاء لجنة التصنيع الزراعي، والذي يمثل أحد القطاعات المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية تحديداً في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، كما ناقش أعضاء البرلمان إمكانية التعاون مع المنطقة الاقتصادية في مجال تصدير الحبوب إلى مصر.

فيما اختتم نائب رئيس الهيئة اجتماعاته في العاصمة البولندية وارسو بلقاء مجموعة ARP المملوكة للحكومة البولندية، والتي تعد بمثابة وكالة لدعم القطاع الصناعي في بولندا، حيث تستهدف مجالات عملها نحو 25 قطاعًا صناعيًّا مختلفًا تتفرع من 4 قطاعات صناعية رئيسية هي: (قطاع صناعات النقل والطاقة، الصناعات الزراعية، التشييد والهندسة المدنية، والصناعات المتعلقة بالفضاء).

اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية مع مسئولي اقتصادية قناة السويس

اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية مع مسئولي اقتصادية قناة السويس

اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية مع مسئولي اقتصادية قناة السويس

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اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية مع مسئولي اقتصادية قناة السويس