الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بسيارة دون إصابات فى أطفيح

جريدة الدستور

اشتعل حريق بسيارة بمنطقة أطفيح في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بسيارة بعد بوابة الكريمات، اتجاه القاهرة في أطفيح. 

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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