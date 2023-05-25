طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس السيسي

عقدت سفارة الصين اليوم الخميس حفل الصداقة بين السفارة الصينية ووسائل الإعلام المصرية والصينية بحضور عدد من رموز الإعلام المصري والصيني.

و قال السفير الصيني لدى القاهرة ليا ليتشيانغ اليوم خلال الحفل نيابة عن السفارة الصينية في القاهرة نرحب بكافة الأصدقاء.وتابع لقد تسببت جائحة كورونا في عدم عقد لقاءات مباشرة مع الصحفيين.

وأضاف أن الصحفيين من كلا من مصر والصين عملوا على تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف سوف نقوم بتدعيم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين لاسيما وأن مصر أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

وتابع نحن نريد تعميق التعاون مع مصر وترسيخ الصداقة بينهما مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الصينية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينغ شهدت تطورا ملحوظا وحققت العلاقات المصرية الصينية طفرة كبيرة بما يخدم الشعبين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف من أهم مظاهر التعاون بين البلدين مبادرة الحزام والطريق التي تهدف لتعميق التعاون بين البلدين فضلا عن مشروع السي بي دي في العاصمه الإدارية الجديدة وكذلك قطار العاشر من رمضان ومشروع السيتي الذي يوفر الكثير من فرص العمل.

وتابع السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانغ إن القمة العربية الصينية كانت دليلا على تعميق التعاون بين البلدين فضلا عن مسابقة جسر اللغة الصينية التي شارك فيها طلاب من الجامعات المصرية، واختتم قائلا أن الرئيسان السيسي وتشي جين بينج سوف يحققان منجزات أكبر في المستقبل.