أبو سرور: تدريس مادة التربية السكانية أمر مهم في المدارس والجامعات

أكد جمال أبو سرور، مدير المركز الإسلامي بالصحة الإنجابية بجامعة الأزهر، أن الجامعة تقوم بدور مهم في تغيير السلوك وضرورة بناءه على المعرفة الصحيحة، كما أنها تعقد عدة اجتماعات لطلابها بهدف التوعية.

وقال "أبو سرور" خلال كلمته بلجنة المحور المجتمعي لمناقشة تشخيص الحالة السكانية في مصر، ضمن جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس: "إننا نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية".

وعن إدخال مادة التربية السكانية في التعليم ما قبل الجامعي وأيضًا الجامعي، قال مدير المركز الإسلامي بالصحة الانجابية بجامعة الأزهر، إن تدريس هذه المادة هي أمر مهم في المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يدرس هذه المادة على هيئة ندوات تثقيفية منذ التسعينيات.

كما أوضح أن الشهر الماضي تم اتخاذ قرار بإدخال مادة التربية السكانية كشرط أساسي للنجاح ونرجو أن يأخذ المجلس الأعلى للجامعات نفس الخطوة حتى نعمل جميعًا في نفس الإطار.