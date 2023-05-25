الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى المنيرة الغربية بالجيزة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وتم إخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية في المنيرة الغربية. 

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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