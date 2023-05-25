الأنبا بشارة يستقبل الرئيسة الإقليمية لراهبات القديس يوسف دي ليون

استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأخت لوريس إسحق، الرئيسة الإقليمية لراهبات القديس يوسف دي ليون، وبرفقتها بعض الأخوات الراهبات، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون المشترك في الخدمة، والرسالة، وقدمت الرئيسة الإقليمية للرهبنة كلمات الامتنان إلى راعي الإيبارشية، على حسن الاستقبال، والتعاون، والمساندة للأخوات الراهبات في خدمتهن.

في شياق آخر.. تحتفل الكنائس المصرية اليوم بحلول عيد الصعود المجيد، وعنه قال الانبا بنيامين مطران المنوفية، في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية إن تمجيد المسيح في صعوده كان لابد أن يسبق تمجيد الكنيسة بحلول الروح القدس، واختفاء السيد المسيح سابق للحلول لكي يتحول الرب من كائن معنا إلى كائن فينا، كائن معنا محدودة لكن كائن فينا غير محدودة نتيجة عمل الروح القدس. "ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم "ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم" بفعل الروح القدس طبعًا.

كما إنه سيأتي كما صعد، لذلك انتظار مجيء المسيح عقيدة "وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى آمين" نعلن انتظارنا لمجيئه الثاني.