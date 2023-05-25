الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط عليه حائط أثناء أعمال هدد بمصنع قديم فى قليوب

جريدة الدستور

لقى عامل معمار مصرعه إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة نتيجة سقوط إحدى الحوائط عليه أثناء قيامه وآخرين بأعمال هدد بأحد المصانع القديمة بمنطقة أبوسنة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستدعاء باقي العمال المشاركين بأعمال الهدد بالمصنع لسؤالهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال جثة شخص مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة، بمنطقة أبوسنة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "م م أ" 49 سنة، عامل معمار ومقيم مركز دشنا محافظة قنا، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة، نتيجة سقوط إحدى الحوائط عليه أثناء قيامه وآخرين بأعمال هدد بمصنع قديم بمنطقة أبوسن دائرة القسم، التي أودت بحياته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وبسؤال باقي العمال أكدوا سقوط أحد الحوائط على المتوفي أثناء قيامهم بأعمال الهدد بمصنع قديم بمنطقة أبوسنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

"التموين" تتسلم 2.7 مليون طن قمح محلى من المزارعين

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرعى توثيق سيدى جابر ومول العروبة ببرج العرب

ضبط لص مساكن في الشرابية

وصول سفينة البضائع العاطلة بقناة السويس لمنطقة الانتظار.. وانتظام حركة الملاحة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية