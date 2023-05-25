برلماني: نتطلع من الحوار الوطني الخروج بتوصيات ترضي المواطن

أعرب النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب "الشعب الجمهوري" عن سعادته بطرح الحوار الوطني، مؤكدًا أن هناك تطلعات للخروج بتوصيات ترضي المواطن المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن تحقيق التنمية لأي دولة يبدأ بالتعليم الذي على أساسه تتحقق التنمية الصناعية والزراعية ومن ثمّ، يكون رفعة الوطن الذي نبحث عنه، لنترك إرثًا للأجيال المقبلة يفخرون به ويسهم في أمن واستقرار مستقبلهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عملية إصلاح التعليم التي تبدأ أولًا من خلال إعادة الهيكلة، والتي تبدأ بالمعلم كرقم واحد، والذي بات مهدورًا حقه، ومن ثمّ، يكون تطوير المناهج والتي تبدأ أيضًا من المعلم بتهيئته نفسيًا ومنهجيًا بما يتلائم مع سياسة وفلسفة التعليم.

وطالب السيد، بأن يكون كل من له صلة بالعملية التعليمية مشاركًا برأيه لتحسين وتطوير التعليم، بالإضافة للاهتمام بتفعيل النشاط المدرسي لإخراج الطاقات وتطوير المادة العلمية بعيدًا عن الكبت، رافضًا الاستعانة بالخبراء الأجانب، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيل دور النقابة العامة للمعلمين للحفاظ على هيبة المعلم المصري ومستحقاته المالية.