الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الجامعة المصرية الصينية يشاركون في المؤتمر العلمي لـ"صيدلة القاهرة"

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية

شارك طلاب كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بالجامعة المصرية الصينية فى فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية. 
وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن المشاركة في في المؤتمر العلمي بجامعة القاهرة يأتى في إطار تحقيق توجهات الجامعة المصرية الصينية نحو ربط الطالب بمتطلبات سوق العمل.
وأوضح البيان أن  50 طالباً من كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء فى عدد من ورش العمل الخاصة باكتشاف سوق العمل، إلى جانب مشاركة  70 طالباً في تقديم ومناقشة 16 بوستر، فضلا عن مشاركة  20  طالباً فى مسابقة الابتكار والتنمية المستدامة من خلال تقديم خمسة مشروعات ابتكارية فى مختلف مجالات الصناعات الدوائية. 
وأشار البيان إلى أن خمسة طلاب استطاعوا الحصول على المركز الأول فى مسابقة الابتكار والتنمية المستدامة، وتم تكريمهم من قبل كلية الصيدلة جامعة القاهرة وحصل الطلاب على مكافأة مالية من هيئة الدواء المصرية وتبنت شركة جلوبال نابي تدربب الطلاب لمدة ٣ شهور.

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