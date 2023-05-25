حملات مكثفة بمراكز ومدن الدقهلية لمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية

شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الوحدات المحلية في متابعة تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية لهذا العام، وكذا جهود رفع الإشغالات وإزالة معوقات الحركة المرورية بالطرق العامة والأسواق والشوارع الرئيسية وكذا أعمال إزالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للأعمال على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات فورا حيال المخالفات إضافة لأعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وتدعيم الإنارة.

وتابع حافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية، لمراكز ومدن المنصورة وطلخا وبلقاس وتمي الامديد وميت غمر والسنبلاوين ودكرنس والمطرية ومنية النصر.

- متابعة تنفيذ أعمال اللجنة المشكلة لحصر أصول وممتلكات الدولة في المنصورة

و قال اللواء سمير صدقي رئيس مركز و مدينة المنصورة، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال اللجنة المشكلة لحصر أصول وممتلكات الدولة لتحقيق اقصي استفادة ممكنه بما يعود بالنفع علي الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ اعمال ندوة لمكافحة الإدمان والتدخين وذلك بمركز شباب قرية ميت علي التابعة لرئاسة المركز، وتم أيضا متابعة اعمال الصيانة ودعم الانارة علي الطريق العمومي بقرية ميت علي حرصا علي توفير بيئة آمنه للسير ليلا للمركبات والمواطنين.

كما قالت رحاب المزين رئيس مركز و مدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ ازاله شدة خشبيه للدور الثاني علي ارض زراعيه بالمخالفة للقانون بقرية المنيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- متابعة تنفيذ أعمال الإنارة العامة برافد جمصه

كما قالت غاده الحمادي رئيس مركز بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال ندوه بالتنسيق مع الإعلام البيئي بالمحافظة واداره المخلفات الصلبة للتوعية للحد من استخدام البلاستيك، كما تم متابعة إزاله تعدي على الأرض الزراعية بقرية الشوامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وكذا متابعة تنفيذ أعمال الإنارة العامة برافد جمصه، وبالإضافة لمتابعة تنفيذ الاعمال التمهيدية لرصف شارع مجمع مدارس مراد المسيري ضمن الاعتماد الإضافي لرصف الشارع المذكور للعمل علي سيولة الحركة المرورية امام المركبات والمواطنين.

و قال سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة تمي الامديد انه تم متابعة موقف العمل بملف المتغيرات المكانية لجميع النقاط المرصودة بنطاق الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز والمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله حاله تعدى علي الأرض الزراعية فى المهد بناحيه قرية الكمال التابعة للوحدة المحلية بالربع على مساحة 500 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

و قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر انه تم متابعة أعمال الرصف بشوارع مدينة ميت غمر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023.

حيث يتم وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع مصطفي كامل والوقوف علي جودة التنفيذ، والتأكيد علي الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية العام المالي لتيسير الحركة المرورية.

و قال احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة موقف توفيق اوضاع المحلات وفقا لقانون المحال العامة بقرية برهمتوش وتم احالة رئيس الوحدة القروية وسكرتير الوحدة ومسؤول الإيرادات للتحقيق لأهمالهم فى توفيق أوضاع المحال وعدد من المخالفات التى رصدها في هذا الشأن.