التأمينات تبدأ صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستفيد الخميس المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يونيو، الخميس المقبل، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة في جميع محافظات مصر.

وأكدت الهيئة أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات منذ ابريل الماضي.

الاستعلام عن المعاش

وهناك عدد من الخطوات يجب على المستفيدين من معاش التأمينات اتخاذها لمعرفة قيمة المعاش وموعد استحقاقه، والتي جاءت كالآتي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- قم باختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- الضغط على خانة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام الخدمة بدون تسجيل كمستخدم كخطوة استباقية.

- يمكن بعد التسجيل الاستعلام عن موعد صرف المعاشات.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش الاستثنائي يمنح العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أن المعاش الاستثنائي يمنح أيضًا لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، أو من أدوا خدمة جليلة للدولة، وأيضًا لضحايا الكوارث العامة.

إجراءات الحصول على المعاش الاستثنائي