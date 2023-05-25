الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدير مركز القاهرة للدراسات: لا بد من التفكير فى كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القضية السكانية لا بد أن ننظر إليها من الناحية الاقتصادية.

ولفت إلى ضرورة تأسيس لجنة على موازنة الدولة للاتفاق على القضية السكانية، مشيرًا إلى أن القضية السكانية تؤدي إلي العديد من المشكلات مثل البطالة وغيرها.

وأوضح عبدالموجود أنه لا بد من التفكير في كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية، لأن سوق العمل حاليًا مختلفة تمامًا وتحتاج إلى الأيدي العاملة.

واستكمل: ضرورة إعادة صياغة للمفهوم وتشجيع الكليات العملية، وتدريب جيد سواء حكومي أو خاص، وحينها سنجد حلًا للزيادة السكانية، ومن ناحية أخرى، تقنين لمعدل السكان أمر جيد ولكن لن يتم بين ليلة وضحاها، موضحًا ضرورة امتصاص الزيادة السكانية في السوق المصرية.

وأوضح أن الهند والصين قامتا بتجربة مماثلة، ولديهم مدرسة وتصدر عمالة، ولديها خدمات واستطاعت حل مشكلة الزيادة السكانية بشكل آخر.

وتابع: لا بد من وجود تشريعات وتدريب إلزامي وتدريب حكومي، وهيكلة التدريب الحكومي.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي"، وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين، وممثلو الصحافة والإعلام.

السكان الزيادة السكانية الدكتور عبد المنعم السيد الدكتور عبد المنعم القضية السكانية القاهرة للدراسات الاقتصادية

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