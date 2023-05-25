مطران المنيا يترأس قداس عيد الصعود بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد الصعود المجيد، وذلك بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة القداس بعنوان "كيف تحصل على الأبدية؟".

هذا وتحتفل الكنائس المصرية اليوم بحلول عيد الصعود المجيد، وعنه يقول القمص إشعياء فرج عبد السيد في كتاب الأعياد السيدية الكبرى، أن عيد الصعود هومجد بقية الأعياد وشرفها كما يقول الآباء لأن فيه صعد الرب إلى المسيح بعد أن أتم عمل الفداء أو أكمل كل التدبير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته وتحتفل الكنيسة تذكارًا لصعود الرب تمثلا بالملائكة التي فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه.

وتنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج، وطبقًا لما جاء في أوامر الرسل وهو: (من أول اليوم من الجمعة الأولى أحصوا أربعين يومًا إلى خامس السبوت (أي يوم الخمسين) ثم ضعوا عيد لصعود الرب الذي أكمل فيه كل التدبيرات وكل الترتب وصعد إلى الله الآب الذي أرسله وجلس عن يمين القوة ولا تشتغلوا في يوم الصعود لأن تدبير المسيح أكمل فيه).