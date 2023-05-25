مطران أبوقرقاص يستقبل الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأم ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأخت ماري ابتسام، والأخت ماري فرنسواز، حيث قدم الأب المطران الشكر للأخوات الراهبات، لدورهن الفعال في مجالات الخدمة، والرسالة، والأنشطة الرسولية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك في الخدمة.



وقدمت الرئيسة العامة للرهبنة كلمات الامتنان إلى راعي الإيبارشية، على حسن الاستقبال، والتعاون، والمساندة للأخوات الراهبات في خدمتهن.

هذا وتحتفل الكنائس المصرية اليوم بحلول عيد الصعود المجيد، وقال القمص أشعياء فرج عبد السيد، عنه في كتاب الأعياد السيدية الكبرى أن الكنيسة تحتفل به لحث بنيها على شكر وتمجيد الرب الذي أنهض طبيعتنا الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، وتعليمهم بأن الذي انحدر لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل فيجب أن يفرحوا لأن الرب ملك على الأمم، الله جلس على كرسي مجده، وتفهيمهم أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا للدينونة، مضيفا أن هذا عيد الصعود مجد بقية الأعياد وشرفها كما يقول الآباء لأن فيه صعد الرب إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء أو أكمل كل التدبير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.