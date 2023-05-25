الاتصالات والوكالة الألمانية تعقدان ورش لمناقشة الدليل الإجرائي لوحدات التحول الرقمي

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورش عمل ولقاءات تفاعلية لمناقشة الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، وذلك في إطار مشروع "دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة" الذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الاتصالات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعددٍ من الشركاء.



وانعقدت ورشة عمل تفاعلية بمحافظة دمياط واستهدفت العاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والإسماعيلية. وناقشت ورشة العمل النسخة الأولية من الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات لضمان استدامة الأعمال.



وجاءت ورشة العمل ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية في إطار الدعم الفني المستمر الذي تقدمه وزارة الاتصالات للوحدات بالجهاز الإداري للدولة، واستكمالاً لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021.



وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز الحوار واستطلاع رؤى العاملين والقيادات ومقترحاتهم، ومشاركة آراء نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الخروج بالنسخة النهائية من الدليل الإجرائي للوحدات استنادًا إلى المنهجيات العملية وأفضل الممارسات العالمية.



وسيُشكل الدليل الإجرائي مرجعية أساسية للعاملين بالوحدات في مختلف المحافظات، وسيسهم في تعزيز منظومة العمل بالوحدات وتحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظات. ويتم إعداد الدليل الإجرائي استرشادًا بمنهجية الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي صُدر في أبريل 2022 بعد سلسلة من ورش العمل والجلسات والحوار التفاعلي مع المعنيين.



وخلال ورشة العمل، تم استعراض الإطار العام للدليل الإجرائي المُقترح، في ضوء ممارسات وخبرات المشاركين من رؤساء الوحدات والعاملين بها، كما تم مناقشة المهام والتوصيفات الوظيفية والأُطر الحاكمة والعمليات الأساسية للوحدات وما يميز العمل بالمحافظات. وشهدت الورشة تفاعلًا وتبادل للآراء والخبرات المختلفة حول أفضل الممارسات الواجب اتّباعها لتطوير نموذج العمل بالوحدات لضمان استدامة أعمال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية بالمحافظات.



جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات تنفذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في الوزارات والهيئات العامة والمحافظات. وتتضمن الخطة بناء هيكل تشغيلي للوحدات وتنظيم برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بها، إضافة إلى أنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإصدار دليل إجراءات العمل الموحد بالوحدات ومراجعته وتطويره.

