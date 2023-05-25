الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب مخنوقًا داخل غرفة نومه بحلوان

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره مخنوقًا داخل شقته فى ظروف غامضة بمدينة حلوان، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، داخل غرفة نومة وبه بعض الإصابات حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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