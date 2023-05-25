"رواد النيل" تُنظم  مؤتمرًا حول دعم قدرات الابتكار للشركات الصغيرة فى مصر

نظمت مبادرة رواد النيل- إحدى مبادرات البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك- مؤتمرًا لدعم قدرات الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية، ضمن فعاليات مشروع MEIS-SME، بحضور عدد من صناع القرار وخبراء في مجال الابتكار في مصر.

وشهد المؤتمر الذي شارك فيه الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل والبروفيسور كارستن درير رئيس إدارة الابتكار بجامعة برلين الحرة والدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، استعراض النتائج الرئيسية التي تتعلق بأنماط الابتكار في الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والوضع الراهن لأدوات سياسة الابتكار.

وناقش المؤتمر الخيارات المختلفة لأدوات سياسات الابتكار وإطلاق قدرات الابتكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر عن طريق تمكين الشركات الجديرة بالابتكار لضمان مستقبل مستدام؛ في ضوء أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي جزء حيوي من الاقتصاد في الدول الناشئة وقادرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، لكنها كثيراً ما تواجه تحديات عديدة، منها الحصول على التمويل، البنية التحتية الضعيفة، ونقص الموارد البشرية الماهرة.

وأكد المؤتمر، أن الحكومات والمنظمات الدولية قادرة على معالجة كل هذه التحديات من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الناشئة، كما يمكن أن يشمل ذلك؛ الحصول على التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتقديم برامج التدريب والتعليم، وتوفير خدمات الدعم التجاري، ودعم القدرة على النمو والتنافسية لأنواع مختلفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للدول الناشئة زيادة الفعالية والكفاءة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وقال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إن جامعة النيل لها باع في اهتمامها بريادة الأعمال والابتكار وهو الأمر المترسخ في عقيدتها منذ نشأتها، مؤكدا أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.

وأعرب كارستن درير رئيس إدارة الابتكار بجامعة برلين الحرة، عن سعادته لما وصل إليه مشروع MEIS-SME الذي بدأ عام 2018 ومر بالعديد من التحديات للوصول إلى مرحلة النتائج، مشيرا إلى أنه بالرغم من الظروف العالمية التي أدت إلى توقف العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن العمل بالمشروع ظل قائما.

من جهتها، قالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن العاملين في مجال التنمية والتطوير يسعون دائماً للحصول على البيانات الصحيحة والمعرفة اللازمة لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها، والسياسات التي يجب وضعها، والبرامج التي يجب تنفيذها.

وتابعت: محظوظون بوجود فريق متفان قام بالبحث بعمق لفهم المزيد حول الفجوة في الابتكار في السوق المصرية، وأنماط أداء الشركات، واحتياجاتها، والتحديات التي تواجهها.

ويعد مشروع MEIS-SME مشروعا بحثيا مدته ثلاث سنوات ينتهي في أغسطس 2023، تم تمويله من قبل وزارة التعليم والبحث الألمانية وتنسيقه من قبل المركز الألماني للطيران والفضاء DLR، وشركاء المشروع هم جامعة برلين الحرة بألمانيا FU Berlin، وMCI بالنمسا، وجامعة النيل الأهلية (NU) بمصر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) بمصر.