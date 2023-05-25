تدريب 3334 عاملا بالمنشآت الفندقية خلال شهرين

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة قامت بتدريب 36641 من العاملين بالمنشآت الفندقية بداية من أبريل 2021 حتى فبراير 2023، موضحا أن الدورات التدريبية التي تلقاها العاملون بالمنشآت الفندقية تشمل دورات صحة وسلامة الغذاء، ومبادئ خدمة الأغذية والمشروبات، تنمية مهارات العاملين بالمكاتب الأمامية بالفنادق لافتا أنه تم تدريب 3334 من العاملين بالمنشآت الفندقية في الفترة من يناير إلى فبراير الماضي.

وأضاف عاقل أن الدورات شملت تنمية مهارات العاملين بالإشراف الداخلي بالفنادق، وتنمية مهارات التجهيز والتحضير، إعداد مدرب قسم فندقي كما تم تنظيم عدة دورات لتوعية بفيروس كورونا استفاد منها 1780 من العاملين بالقطاع الفندقي من أبريل حتى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ دورات أخرى تحت مسمى "من أجل سياحة مشير إلى أنه تم تنفيذ نحو 3334 عاملا بالفنادق استفاد من الدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة في الفترة من يناير حتى شهر فبراير الماضي.

ويشير عاقل إلى أن الغرفة تسعى إلى الأرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بصناعة السياحة في مصر، من أجل زيادة القدرة التنافسية وتنشيط السياحة واجتذاب نصيب أكبر من سوق السياحة العالمي فقد وضعه الغرفة خطة تقوم على تدريب المو ظفين والعاملين بالمنشآت الفندقية بمهارات مصممة خصيصا للوصول إلى معايير أداء وظيفية وفنية تتوافق مع متطلبات السياحة العالمية، وقد تم إطلاق الخطة تحت شعار “ملتزمون بالتميز”.

كما جرى تنفيذ مشروع توعية العاملين بالسياحة بمدينة شرم الشيخ على الممارسات البيئية للحد من التأثيرات السلبية وتغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد مؤ تمر تغير المناخ cop27 والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 و قد تم تدريب عدد1.103 متدربين.

كما تم تدريب 200 فرد من ممثلي الفنادق على معايير شهاد ة النجمة الخضراء بشكل مباشر وتدريب حوالي 2000 فرد شكل غير مباشر.