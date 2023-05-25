الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريقين فى مخزن وشقة بالجيزة

جريدة الدستور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيك بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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