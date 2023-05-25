الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ناعومي وأخواتها".. رواية جديدة لـ هشام الخشن عن "المصرية اللبنانية"

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية رواية "ناعومي وأخواتها" للروائي والقاص هشام الخشن.

وجاء في تصدير الرواية “مَن منَّا لا يسمع أصواتًا بداخله؟ أصواتًا تتحول في كثيرٍ من الأحيان إلى شخوصٍ تحاورنا ونحاورها، نُحسن إخفاءها فتكون أسرارًا لا نقوى على إعلانها، وحين نقدر على التحدُّث بما يجول في داخلنا، تتكاثر علينا الموانع، ثم لا تلبث أن تجيء اللحظة التي لا نستطيع معها كتمانًا، أو ربما نجد الأشخاص الذين نرجو منهم استماعًا غير مشروط، حينئذٍ تتكامل الأصوات لتصبح، إن قُدِّر لها، صوتًا واحدًا؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تتناوب على (ناعومي) أصوات (نعيمة) و(نعمت) و(نوني)، وإن خفتت الأصوات، أو حاولت هي إسكاتها، في هذه الرواية، يأخذنا هشام الخشن في رحلةٍ عبر تعقيدات النفس البشـرية، لتخوض البطلة صراعاتها الحياتية من منطقةٍ تختلط فيها الأصوات وتتحوَّل إلى شخوصٍ لها ملامح وأفكار متباينة، لكنها في النهاية تسعى إلى أن تصل لمستقبل بلا صدمات جديدة”.

أما عن هشام الخشن فهو روائي وقاص مصري، يعمل مهندسًا مدنيًّا، له عدد من الروايات منها «ما وراء الأبواب»، «وتلال الأكاسيا»، و«حدث في برلين»، و«شلة ليبون»، و«بالحبر الأزرق». تحوَّلت روايته «7 أيام في التحرير» إلى ملسلسل تلفزيوني، ووصلت روايته «جرافيت» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2014م. له مجموعتان قصصيتان هما: «حكايات مصرية جدًّا»، و«دويتو».

غلاف الرواية 
الدار المصرية اللبنانية ناعومي وأخواتها هشام الخشن الخشن المصرية اللبنانية

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