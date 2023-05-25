"بحوث الصحراء" يوزع 120 كبش أغنام برقية على المربين في مطروح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بدعم مزارعي مطروح، ونظم مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" اليوم احتفالية توزيع الكباش البرقي بمطروح، لتحسين والحفاظ على سلالة الأغنام البرقي المحسنة بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الإيفاد"، إن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الأغنام البرقي وتحسينها حيث تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم.

وأشار "الأمير" إلى أن المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز 120 كبشا برقيا من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والأدوية البيطرية وبالإضافة إلى الاشتراك في صندوق التامين على الماشية بمطروح، مضيفا أن المركز والمشروع لا يألوان جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.