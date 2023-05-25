بروتوكول تعاون بين ابدأ وحياة كريمة وجامعة برج العرب بمجالات التدريب (صور)

وقعت المبادرة الرئاسية "ابدأ" أول أمس مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية، بروتوكول تعاون، بهدف التكامل في مجالات التدريب المختلفة، وزيادة المهارات المهنية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار أعمال محور التدريب والبحث والتطوير لمبادرة ابدأ، والذي يهدف إلى دعم التعليم الفنى والتقنى وتطوير مؤسسات الدولة للتعليم الفني.

بالإضافة إلى أن محور التدريب يهدف إلى توفير التدريب المهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة لكى يوفر عمالة مصرية مدربة وفق المعايير الدولية تلبي احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة التي يُحددها أصحاب العمل.

برتوكول تعاون بين ابدأ وحياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية

برتوكول تعاون بين ابدأ وحياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية

برتوكول تعاون بين ابدأ وحياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية

برتوكول تعاون بين ابدأ وحياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية