الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 47 طن مواد عذائية غير صالحة بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 34 ألف عبوة أغذية و47 طن مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصانع ومنشآت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وكانت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات، بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وأسفرت عن ضبط  45 طن مخلل بها أعفان وحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طن و200 كيلو زبيب منتهي الصلاحية، 300 كيلو جبنه رومي بها أعفان، و390 كيلو عسل مغشوش، 29 ألف عبوه مشروب صناعي بها ألوان غير مصرح بها، 5 آلاف عبوه حلويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

مصادرة كوستا الف عبوة اغذية و47 مواد عذائية داخل مصانع

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