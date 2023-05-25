هل يجوز طلب ترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء جهاز التأمين الاجتماعى؟

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أنه يمكن طلب ترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء جهاز التأمين الاجتماعي، أذا أجازت اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص بإنشاء جهاز تأمينى بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف إلكترونى يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة​.

خطوات الخدمة

​على صاحب العمل التقدم بطلب يذكر فيه رقم المنشأة واسمها وعدد العاملين فيها باسم​ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للترخيص بإنشاء جهاز التأميني ويجب أن يحتوي جهاز التأمين الاجتماعي على عدد كاف من العاملين المدربين.​​

إجراءات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القانون 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ألزمت صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقا للنموذج س1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن أهمية هذه الاستمارة تمثلت في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشأة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

الخطوات

يتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدويا (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة) أو إلكترونيا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به.

صرف المعاشات

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة في جميع محافظات مصر.

وأكدت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريا وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.