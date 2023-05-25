الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب بمياه بحر مويس بالشرقية

جريدة الدستور

يكثف ضباط مباحث ههيا بمديرية أمن الشرقية، الجهود لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الرابع من العمر بمياه بحر مويس نطاق المركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه بحر مويس أمام الحماية المدنية بمدينة ههيا.

تم الدفع بفريق من الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزى والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الجثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الرابع من العمر يرتدى ملابسه كاملة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مديرية أمن الشرقية جثة مجهولة

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