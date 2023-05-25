الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. ممثل الأزهر بجلسة القضية السكانية: الدين يؤيد للسياسات السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال جمال أبوسرور، مدير المركز الإسلامي بالصحة الإنجابية بجامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر تقوم بدور هام لتغيير السلوك في قضية الزيادة السكانية.

وتابع أبوسرور، خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: "نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة، وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية".

واستطرد أن إدخال مادة التربية السكانية أمر مهم في المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يدرس هذه المادة على هيئة ندوات تثقيفية منذ التسعينات.

وأردف أبوسرور أن الشهر الماضي تم اتخاذ قرار بإدخال مادة التربية السكانية كشرط أساسي للنجاح، ونرجو أن يأخذ المجلس الأعلى للجامعات نفس الخطوة حتى نعمل جميعًا في نفس الإطار.

واختتم أبوسرور أن القضية السكانية متشعبة وتحتاج إلى تنسيق من الوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والإعلام.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.

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