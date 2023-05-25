رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض المزايا التى تُقدمها المنطقة على شركات صينية

نظم مكتب الشئون الخارجية والعلاقات الدولية لمدينة تيانجين منتدى "الاستثمار في مصر"، بحضور العديد من ممثلي الشركات الصينية العاملة في مجال البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والغذائية والطاقة.

جاء ذلك بحضور السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الترويجية لمدينة تيانجين الصينية، في إطار الجولة التي يقوم بها للتعريف بالفرص الاستثمارية للمنطقة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية للمنطقة.

جاء ذلك عقب لقاء وفد المنطقة الاقتصادية لعمدة مدينة تيانجين الذي حرص على انعقاد هذا المنتدى ليتحدث وفد المنطقة عن مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام، وعرض فرص الاستثمار بشكل خاص داخل المنطقة، وأيضًا عرض قصص النجاح للشركات الصينية العاملة في منطقة السخنة، لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية للمنطقة والدفع بها في مناطقها الصناعية الأربع.

وبدأ المنتدى بعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها مشروعات المنطقة والمزايا المقدمة للمستثمر خاصة تلك التي أقرتها الحكومة في الآونة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن عرض تفصيلي للقطاعات الصناعات المستهدفة منها البتروكيماويات وصناعة السيارات والوقود الأخضر وغيرها، والحوافز الخاصة التي أفردتها الحكومة المصرية لتسريع وتيرة العمل في مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بمقومات تساهم في تحويلها لمركز إقليمي لتداول الوقود الأخضر.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن الموانئ التابعة للمنطقة تعد بوابة رئيسية لنفاذ المنتجات الصينية للأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية وكذلك الأمريكية، لإطلالتها وموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بقناة السويس، فضلًا عن أنها تخدم مبادرة الحزام والطريق وسينعكس ذلك بشكل كبير بعد انتهاء أعمال التطوير في ميناء السخنة الذي سيصبح أحد الموانئ المحورية في البحر الأحمر ونقطة ارتكاز لخدمة التجارة الدولية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

والتقى وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة السيد وليد جمال الدين، وحضور الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وأماني عيسوي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية، والسيد كتشو توفو Qu Defu رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا القابضة بمقر منطقة تيدا الصناعية بمدينة تيانجين لبحث سبل التعاون المشترك في جذب مزيد من الاستثمارات الصينية والشركات العاملة في تيانجين بتوسعة مشروعاتهم وضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع لتأكيد رئيس المنطقة الاقتصادية على اهتمام ودعم الحكومة المصرية لمنطقة تيدا وكذلك الاستثمارات الصينية بها، حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتواجد كبرى الشركات الصينية في مصر تأكيدًا لأواصر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال جمال الدين، إن هناك حوافز ومزايا إضافية للصناعات المستهدفة سيتم إقرارها قريبًا للتوسع في هذه الصناعات وتوطينها واستقطاب استثمارات أجنبية بها، حيث تم إقرار حوافز إضافية لصناعة السيارات والوقود الأخضر والصناعات المكملة له.

كما بحث الجانبان إمكانية توسع استثمارات منطقة تيدا الصناعية في المناطق الصناعية الأخرى التابعة للمنطقة، لتمتد استثمارات تيدا بما يتناسب مع الصناعات المستهدف إقامتها بكل منطقة، وفي هذا الشأن أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية، عن أن هناك شركات صينية بالفعل تم التوافق معها على إطلاق مشروعات داخل المناطق الصناعية التابعة.

وعقب الاجتماع، دعا "جمال الدين" رئيس مجموعة تيدا القابضة، لزيارة قريبة لمصر لتفقد مستجدات الأعمال داخل موانئ المنطقة، والتي تعد بوابة رئيسية للأسواق العالمية، وكذلك زيارة التوسعات التي تقوم بها تيدا مصر.

منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمه مكتب الخارجية التابع لمدينة تيانجين

منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمه مكتب الخارجية التابع لمدينة تيانجين

منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمه مكتب الخارجية التابع لمدينة تيانجين

منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمه مكتب الخارجية التابع لمدينة تيانجين

منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمه مكتب الخارجية التابع لمدينة تيانجين

منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمه مكتب الخارجية التابع لمدينة تيانجين