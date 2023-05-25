تفاصيل القوائم القصيرة لمسابقة روايات مصرية للجيب

كشفت المؤسسة العربية الحديثة عن القوائم القصيرة في أفرع مسابقة روايات مصرية للجيب، التي أطلقت في شهر أكتوبر الماضي، وتضم 5 أعمال من الأعمال العشرة التي وصلت للقوائم الطويلة، وهي القوائم التي تم الإعلان عنها في 23 من شهر إبريل الماضي، وذلك تحت رعاية مصطفى حمدي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة للنشر.

وعن المسابقة قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة للنشر، إيمانًا من المؤسسة العربية الحديثة بالشباب المصري الموهوب فكان لا بد من مثل هذه المسابقات للتنقيب والبحث عنهم ومكافأتهم، ومن ثم الدفع بهم إلى دائرة الضوء، مضيفا ما الذي يمنع أن يكون هناك الكثير من نبيل فاروق وخالد توفيق وخالد الصفتي؟، ومصر قادرة ولديها العديد من المواهب، هم فقط يحتاجون لاكتشافهم وتقديمهم للقارئ العربي.

- الهدف اكتشاف المواهب الجديدة في كل ربوع مصر

من جانبها قالت نوال مصطفى، المستشار الثقافي للمؤسسة، إن المسابقة تأتي لتكمل ما بدأه الناشر الكبير حمدي مصطفى وتأسيسه لمشروع القرن الثقافي، ونجح المشروع بشكل كبير، ومن هنا كان قرار المؤسسة بالمسابقة بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في كل ربوع مصر، وأن يكون الفيصل فقط هو كتابتهم وإبداعهم، وذلك من خلال لجان تحكيمية ومجلس أمناء على أهعلى مستوى من الخبرة والكفاءة والمعرفة.

أما عن المسابقة فقد جاءت في أفرع، الرواية، القصة القصيرة، السيناريو والحوار، وأدب الطفل، وكانت امانة الجائزة تتكون من، أ.مصطفي حمدي، أ. نوال مصطفي، أ. حسام البدراوي، أ.أحمد مراد، أ.سماح أبوبكر عزت.

- تقدم للمسابقة 334 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة

أما عن الرواية فقد تقدم للمسابقة 334 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة وكانت لجنة التحكيم تتكون من، السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عبية، والروائية شيرين هنائي، والكاتبة الصحفية والشاعرة فاطمة ناعوت.

والأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة هي، "حفار القبور" للكاتب علي محمد حامد الخرشه، "طعام الآلهة" للكاتب محمد أحمد حسين محمد، "الصلاة في الظلمات" للكاتب محمد الفاتح، "ذات عام من الغرابة" للكاتب محمد عبد العزيز عبد الوهاب الشافعي، "مغامرات بدرية وأم حنان" للكاتبة نسمة جمال عبد الله عبد المنعم".

- قائمة القصة القصيرة

وفي مجال القصة القصيرة تقدم للمسابقة 239 مجموعة قصصية، وصلت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حسين حمودة، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد الخميسي.

والمجموعات التي وصلت للقامة القصيرة هي، "عصافير الرغبة" للقاص أحمد محمد طوسون عبد العزيز، و"زجاجة عطر فرنسي" للقاص أشرف أيوب معوض، و"أنا جميلة" للقاصة تغريد أسعد شاهين، و"أن تفعل شيئا" للقاص د. مجدي مصطفى محمد القوصي، وأخيرا "الولد الذي يراهم" للقاص يوسف أحمد حامد.

- قائمة أدب الطفل

وفي مجال أدب الطفل وصل للمسابقة 186 عملًا في أدب الطفل وصل منهم للقائمة الطويلة 12 عملًا، وكانت لجنة تحكيم أدب الطفل تتكون من، د. محمد فتحي، ا. أحمد فضل شبلول، ا. أميمة عز الدين.

أما عن الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة فهي، "دلال ونجمها الوهاج" للكاتب ربيع مرشد، و"مطعم ببيت هالة" للكاتبة سمر طاهر، و"رحلة الناب الأبيض" للكاتبة عزة أنور، و"جزيرة الكهف العجيب" للكاتب مصطفى عبد الفتاح، و"جيكة وأنتيكة" للكاتبة ياسمين مجدي.

- قائمة السيناريو والحوار

وفي السيناريو والحوار تقدم للمسابقة 70 عملًا وصل للقائمة الطويلة منهم 10 أعمال، وكانت لجنة تحكيم السيناريو والحوار تتكون من السيناريست ا. محمد سليمان عبد الملك، والسيناريست ا. تامر ابراهيم.

أما عن الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة فهي، مسلسل "فانتاﺯﻳا" معالجة وسيناريو أحمد السيد عبد الكريم رزق، فيلم "عزيف" سيناريو محمد إبراهيم محروس، رواية مصورة "رحلة الحاج عطاء الله السكندري في بلاد الإنجليز" سيناريو طارق فتحي عزام، مسرحية "شجرة الأمنيات" سيناريو طه حسين محمود حماد، فيلم "الناظرون إلي السماء" سيناريو محمد سالم أحمد سالم عبادة.

ونوهت المؤسسة العربية الحديثة إلى ان النتائج النهائية سوف يحدد موعدها لاحقًا وسوف يتم توزيع الجوائز في حفل تعلنه المؤسسة في وقت قريب.