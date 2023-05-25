"الشك" يُنهي حياة "سيدة القنطرة".. الأمن يكشف اللغز ويضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من كشف لغز، العثور على جثة سيدة مصابة بجروح في الرأس وإصابات مختلفة بالجسد.

البداية بتوجيه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث مكون من المقدم أحمد الشناوي مأمور مركز القنطرة غرب، والمقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة غرب.

ونجحت الأجهزة الأمنية من كشف هوية المجني عليها، في العقد الثالث من عمرها، حيث تبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، ولاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته، وأمكن من ضبطه في أقل من ٢٤ ساعة، وبمواجهته أقر أنه شك بسلوكها فقتلها.