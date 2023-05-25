الفنان العالمى "سى كاى" يصدر أغنيته الجديدة "هللويا" مع مغنى الراب بلاك بونز

أصدر النجم العالمي سي كاي، أغنيته المنفردة الجديدة "هللويا" التي يتعاون فيها مع مغني الراب النيجيري بلاك بونز، وتعتبر "هللويا" أول أغنية منفردة يصدرها سي كاي هذا العام بعد مجموعة "Sad Romance Remix" والتي صدرت في مارس الماضي.

ويستعد سي كاي لطرح ألبومه "Sad Romance Deluxe " في ١٦ يونيو المقبل الذي يتضمن بالإضافة إلى "هللويا" أغنية "by now" بتوزيع جديد، وتصور جديد للهيت "Emiliana" من توقيع الدي جي "DJYo" و"AX’EL".

يقدم سي كاي في "هللويا" نمطًا موسيقيًا مختلفًا عن أعماله السابقة يتحدث فيها عن قمة النجاح الذي وصل إليه، وكيف حقق حلمه الذي يراوده منذ صغره حتى وصل إلى مراتب متقدمة من النجاح، ليكون من أهم نجوم الأفروبيت ويربط كل ذلك مع طفولته في كادونا، نيجيريا.