مع اقتراب نهاية الإيقاف.. بيراميدز يجدد عقد شريف إكرامي والإعلان خلال أيام

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، آخر كواليس التجديد للحارس الدولي شريف إكرامي، خاصة مع اقتراب موعد انتهى إيقاف اللاعب يوم 28 مايو الجاري.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف شريف إكرامي حارس بيراميدز، شهرين، على خليفة تعاطي بعض المواد المنشطة، خلال مباراة الجيش الملكي المغربي بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

- جلسة خاصة لتجديد العقد

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور":" هناك جلسة جمعت الحارس الدولي مع مسئولي بيراميدز الأيام الماضية، تم الاتفاق من خلالها على كافة الخطوط النهائية الخاصة بعقده الجديد مع الفريق".

وأضاف:" عقد إكرامي سيكون لمدة موسم مع وضع بند في عقده يسمح باستمراره موسما إضافيا، لأحد يختلف على إمكانيات الحارس الكبيرة وأهمية الفريق له".

وأوضح المصدر" شريف يرتكب أحيانًا أخطاء جسيمة تتسبب في ضياع مجهود الفريق بالكامل وخسارة المزيد من النقاط والبطولات".

وأكمل:" نتمنى أن يكون استوعب الحارس الدرس جيدا، خلال فترة أزمته، الفريق في أشد الاحتياج له المرحلة المقبلة، في ظل كثرة الارتباطات المحلية والقارية التي تنتظر بيراميدز مستقبلا".

وختم قائلا:" سيتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد شريف إكرامي مع بيراميدز، في غضون ساعات أو ربما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان شريف إكرامي، قد انضم لصفوف بيراميدز في صيف 2020 لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الأهلي، وينتهي عقد إكرامي مع الفريق السماوي، نهاية الموسم الحالي.