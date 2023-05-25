الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مع اقتراب نهاية الإيقاف.. بيراميدز يجدد عقد شريف إكرامي والإعلان خلال أيام

شريف إكرامي
شريف إكرامي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، آخر كواليس التجديد للحارس الدولي شريف إكرامي، خاصة مع اقتراب موعد انتهى إيقاف اللاعب يوم 28 مايو الجاري.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف شريف إكرامي حارس بيراميدز، شهرين، على خليفة تعاطي بعض المواد المنشطة، خلال مباراة الجيش الملكي المغربي بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

- جلسة خاصة لتجديد العقد

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور":" هناك جلسة جمعت الحارس الدولي مع مسئولي بيراميدز الأيام الماضية، تم الاتفاق من خلالها على كافة الخطوط النهائية الخاصة بعقده الجديد مع الفريق".

وأضاف:" عقد إكرامي سيكون لمدة موسم مع وضع بند في عقده يسمح باستمراره موسما إضافيا، لأحد يختلف على إمكانيات الحارس الكبيرة وأهمية الفريق له".

وأوضح المصدر" شريف يرتكب أحيانًا أخطاء جسيمة تتسبب في ضياع مجهود الفريق بالكامل وخسارة المزيد من النقاط والبطولات".

وأكمل:" نتمنى أن يكون استوعب الحارس الدرس جيدا، خلال فترة أزمته، الفريق في أشد الاحتياج له المرحلة المقبلة، في ظل كثرة الارتباطات المحلية والقارية التي تنتظر بيراميدز مستقبلا".

وختم قائلا:" سيتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد شريف إكرامي مع بيراميدز، في غضون ساعات أو ربما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان شريف إكرامي، قد انضم لصفوف بيراميدز في صيف 2020 لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الأهلي، وينتهي عقد إكرامي مع الفريق السماوي، نهاية الموسم الحالي.

بيراميدز شريف إكرامى أزمة المنشطات تجديد عقد شريف إكرامي بيراميدز يجدد عقد شريف إكرامي أزمة منشطات شريف إكرامي

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية