محافظ البنك المركزى المصرى يشهد إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى لعام 2023

في إطار استضافة مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري، شارك أمس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في جلسة نقاشية حول تقرير "آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023"، التي افتتحها أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وشارك في فعاليات الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كل من أندرو ميتشل، محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الإفريقي ووزير التنمية الدولية وإفريقيا، وكريستوف بوريس، المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، وأدماسو تاديسي، الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وأكد محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تمتع القارة الإفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في جميع القطاعات.

وطالب حسن عبدالله بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بإفريقيا، والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية، وأعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رءوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.

وأوضح المحافظ أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة، فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.