إصابة شخصين فى انقلاب مقطورة على الطريق الدائرى

أصيب شخصان في حادث مروري على الطريق الدائري بمنطقة باسوس، حيث شهد الطريق انقلاب سيارة مقطورة محملة بالمواد الكيمياوية على يسار الطريق نتج عنه تأثر الحركة المرورية وإصابة شخصين.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من قيادات الطريق الدائري، تضمن وقوع حادث مروري بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على يسار الطريق بالقرب من كمين باسوس في القادم من محور 26 يوليو باتجاه الطريق الزراعي والسلام.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإدارة العامة للمرور، مصحوبة بالإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد كيمياوية على الطريق الدائري في باسوس على يسار الطريق.

ونشرت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الحادث لتسيير الحركة المرورية، كما تم نقل شخصين مصابين في الحادث عبر الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.