الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

افتتاح مجمع خدمات مصر للأحوال المدنية بشرم الشيخ

افتتاح مجمع خدمات
افتتاح مجمع خدمات مصر للأحوال المدنية

افتتح قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ لتقديم كل الخدمات الحكومية ومن ضمنها خدمات القطاع، وفى ذات الصدد تم استحداث قافلة تكنولوجية متنقلة أمام المجمع مجهزة بأحدث التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم كل الخدمات من (إصدار بطاقات الرقم القومى– شهادات الميلاد والوفاة– شهادات الزواج والطلاق).

جاء ذلك استكمالًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

قطاع الأحوال المدنية مجمع خدمات مصر

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