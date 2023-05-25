الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النجوم ممثل المظاليم في دور الـ16 لكأس مصر.. و"همام" يُسجل بعد 8 سنوات

فريق النجوم
فريق النجوم

لم يكن هدف محمد همام لاعب النجوم في مرمى الإسماعيلي، مجرد هدف ساهم في تحقيق المفاجأة الوحيدة في بطولة كأس مصر هذا الموسم.

وتأهل فريق النجوم لدور الـ16 لكنه كان هدفًا تاريخيًا لمحمد همام الذي عاد للتسجيل في بطولة كأس مصر بعد غياب 8 سنوات.

محمد همام كان قد سجل هدفا في مرمى الزمالك يوم 11 ينايرعام 2015 في دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ليعود بعد 8 سنوات، ويسجل في شباك الإسماعيلي أول أمس ويقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والتأهل لدور الـ16 لمواجهة سموحة.

محمد همام 

فريق النجوم بقيادة أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق هو الفريق الوحيد من دوري القسم الثالث الذي تأهل لدور الـ16 في بطولة كأس مصر، ولم يتبق من فريق المظاليم سوى منتخب السويس الذي سيواجه الأهلي يوم 25 يونيو المقبل، في آخر مباريات دور الـ32.

النجوم بدأ الموسم الحالي في دوري القسم الثالث ونجح في الصعود لدوري القسم الثاني، ويشارك حاليًا في دورة ر باعية مع فرق المريخ البورسعيدي واتحاد الشرطة ونجمة سيناء لتحديد الفريق المتأهنل لدوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل، ويتصدر النجوم الدورة قبل جولة واحدة من نهايتها برصيد عشر نقاط يليه المريخ واتحاد الشرطة ولكل منهما 8 نقاط، ونجمة سيناء برصيد نقطة واحدة .

وبدأ النجوم مشواره في بطولة كأس مصر هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول وفاز على جولدي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، ثم فاز في الدور التمهيدي الثاني على بنها 2-1، وعلى النصر بهدف ون رد في الدور التمهيدي الثالث. وفاز في الدور التمهيدي الرابع على تليفونات بني سويف 3-1 بركلات الترجيح بعد انتاء المباراة بالتعادل 2-2.

بطولة كأس مصر النجوم محمد همام الاسماعيلى الزمالك

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