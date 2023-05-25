ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطنى التحضيرية استغرقت عامًا لفتح القنوات المسدودة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يفقد النبض ولم يمت إكلينيكيًا، خاصة أن جلساته التحضيرية استغرقت عامًا لفتح القنوات المسدودة ومد جسور التواصل والثقة وإزالة الصدأ، وهذا ما عطل حتى الآن، مؤكدًا أن "حالة الحوار ستكون مستمرة منظمة بالدستور".

وأضاف رشوان: "بالإضافة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي استجابت للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وجه الرئيس، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته قبل إرساله لمجلس النواب".

وتابع، أن المناقشات تتناول التعليم الفني والجامعي وقبل الجامعي، مستطردًا: "دورنا استكمال المناقشة باعتبارنا حوارًا وطنيًا نبدي الآراء والملاحظات".

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.