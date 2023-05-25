الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرعى توثيق سيدى جابر ومول العروبة ببرج العرب

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3135 لسنة 2023 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق سيدي جابر، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، وإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مول العروبة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.

وجاء في قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4973 لسنة 1986 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق سيدي جابر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.

الجريدة الرسمية لشهر العقاري والتوثيق

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