الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمّن دعوة الرئيس لـ"بغدودة" بتلقى منحة تدريب: ينحاز دائمًا للشباب

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة ودعوته من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وأكد مهنى، في بيان له اليوم، أن الرئيس دائمًا وأبدًا داعم للشباب وينحاز لهم، ويعمل ليل نهار من أجل رفعة شأنهم، ومد وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية لهم بهدف توفير الحياة الكريمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي دائم الاهتمام بصحة ورفاهية الشباب، وقد أطلق حملات توعية وإعلامية لزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي صحي، حيث يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توفير بيئة مواتية لتطوير قدرات وإمكانات الشباب المصري.

وكان الاتحاد المصري للمصارعة قد أصدر بيانًا حول حادثة اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة، وقرر فتح تحقيق عاجل في قضية هروبه واختفائه.

وأكد البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه كافة في هذا الشأن.

كما أوضح البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

أوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقررًا عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.

بينما كتبت الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأربعاء عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة».

الأكاديمية الوطنية للتدريب الامين العا الاتحاد المصرى للمصارعة الاتحاد الدولى الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب أحمد مهني رئيس الجمهورية رئيس الإتحاد المصري

الأكثر قراءة

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

"تعليم الوزراء" يبحث مع "أفيك" الصينية إضافة برامج تعليمية للجامعة التكنولوجية

الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

وزير القوى العاملة: صرف 10.5 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف عامل فى 3 منشآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية