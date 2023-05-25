برلمانى يثمّن دعوة الرئيس لـ"بغدودة" بتلقى منحة تدريب: ينحاز دائمًا للشباب

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة ودعوته من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وأكد مهنى، في بيان له اليوم، أن الرئيس دائمًا وأبدًا داعم للشباب وينحاز لهم، ويعمل ليل نهار من أجل رفعة شأنهم، ومد وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية لهم بهدف توفير الحياة الكريمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي دائم الاهتمام بصحة ورفاهية الشباب، وقد أطلق حملات توعية وإعلامية لزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي صحي، حيث يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توفير بيئة مواتية لتطوير قدرات وإمكانات الشباب المصري.

وكان الاتحاد المصري للمصارعة قد أصدر بيانًا حول حادثة اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة، وقرر فتح تحقيق عاجل في قضية هروبه واختفائه.

وأكد البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه كافة في هذا الشأن.

كما أوضح البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

أوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقررًا عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.

بينما كتبت الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأربعاء عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة».