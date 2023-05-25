الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم سوهاج" تصدر جدول امتحانات الأول الإعدادي المهني للدور الثاني

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للدور الثاني للفصل الدراسي الثاني للإعدادي المهني من الطلاب الذين لهم حق فرصة ثانية بالامتحانات، سواء لتغيبهم عن امتحانات الدور الأول أو رسوبهم بها.

كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عبر الجدول ضوابط الامتحانات للطلاب والمشاركين بالعملية الامتحانية من رؤساء اللجان والمراقبين، والمواد الفرعية والرئيسية والمدة الزمنية لكلا منها خلال 5فترة الامتحانات التي تستمر 5 أيام
 

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني  وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كالتالي.

-يوم السبت الموافق 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين وعقد امتحان مادة الخط العربي خلال ساعة

-يوم الاحد الموافق 16 يوليو: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف أيضا.

- يوم الاثنين  الموافق 17 يوليو: عقد امتحان مادة  اللغة الانجليزية خلال ساعة ونصف

-يوم الثلاثاء الموافق  18 يوليو: امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف وعقد امتحان التربية الفنية  خلال ساعة ونصف أيضا.

-يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف .


  - ضوابط امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للدور الثاني

حددت مديرية التربية وتعليم بمحافظة سوهاج عدة ضوابط لامتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للدور الثاني للطلاب، وللعاملين على الامتحانات من المراقبين على اللجان ورؤساء الأدوار منها،

-توضيح خطورة التغيب أيام الجدول خاصة بالدور الثاني للطلاب وأولياء الأمور.

- إعلان جدول الامتحانات للطلاب وأعضاء العملية الامتحانين بمكان واضح  قبل موعده بفترة كافية.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفقا لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج.

-تحديد موعد الامتحانات العملية والشفوي قبل موعد الامتحان النظري وفقا لكل إدارة تعليمية.

-تطبيق قرارات الوزارة لطلاب الدمج داخل المدارس.

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